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Жизнь

В Алтайском крае из-за сухих гроз загорелся лес

15 сентября в Ключевском лесничестве произошел пожар из-за сухой грозы. Столб дыма заметил дежурный на пожарно-наблюдательной вышке, сообщили в минприроды Алтайского края.

Пожары на территории Ключевского лесничества.
Пожары на территории Ключевского лесничества.
altaipriroda.ru

Грозовой разряд попал в валы — территорию старых пожарищ, густо заросших травой. Валы очень легко воспламеняются, а ветер поспособствовал мгновенному распространению огня.

Пожары на территории Ключевского лесничества.
Пожары на территории Ключевского лесничества.
altaipriroda.ru

На место выехало восемь пожарных машин. С помощью спецтехники работники лесной охраны разбивали валы и опахивали их, чтобы отсечь огонь. Пожар охватил площадь в 9,08 га.

Всего за прошедшие выходные, 13−15 сентября, пострадало пять участков земли на территории Ключевского лесничества.

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