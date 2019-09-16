В Алтайском крае из-за сухих гроз загорелся лес

Грозовой разряд попал в валы — территорию старых пожарищ, густо заросших травой. Валы очень легко воспламеняются, а ветер поспособствовал мгновенному распространению огня.
Пожары на территории Ключевского лесничества.
altaipriroda.ru
На место выехало восемь пожарных машин. С помощью спецтехники работники лесной охраны разбивали валы и опахивали их, чтобы отсечь огонь. Пожар охватил площадь в 9,08 га.
Всего за прошедшие выходные, 13−15 сентября, пострадало пять участков земли на территории Ключевского лесничества.