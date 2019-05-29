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29 мая 21°C

Уберите за собачкой. В Алтайском крае изменят правила выгула и содержания домашних животных

При выгуле домашних животных владельцы не должны допускать свободного передвижения питомцев, обязаны убирать экскременты и обеспечивать безопасность окружающих и их имущества. Эти и некоторые другие поправки содержатся в проекте закона, который краевые депутаты рассмотрят 30 мая на сессии АКЗС.

Кошка и собака.
Кошка и собака.
СС0

Так, изменятся основные принципы содержания животных. Они больше апеллируют к гуманизму и эмоциональным категориям, нежели к конкретным условиям, как было прежде.

В числе новых принципов: отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания, ответственность человека за судьбу животного, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным.

В прежней редакции закона о содержании и защите животных принципами назывались «гуманное отношение к животным, соблюдение санитарных и ветеринарных правил», а также «ответственность за нарушение законодательства».

Также депутаты хотят скорректировать некоторые правила выгула. В числе измененных требований:

  • владелец животного должен исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках,
  • он должен обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования,
  • не допускать выгул животного вне мест, разрешенных для этого решением органа местного самоуправления (например, мэрии),
  • при выгуле должна обеспечиваться безопасности граждан, животных, сохранность имущества физических и юридических лиц,
  • не допускается повреждение или уничтожение зеленых насаждений домашними животными.

Критерий гуманности, по новому проекту закона, содержится даже в норме об эвтаназии животных: вместо применения «способов, гарантирующих быструю и безболезненную смерть» теперь нужно будет использовать «гуманные методы».

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