Уберите за собачкой. В Алтайском крае изменят правила выгула и содержания домашних животных

Так, изменятся основные принципы содержания животных. Они больше апеллируют к гуманизму и эмоциональным категориям, нежели к конкретным условиям, как было прежде.
В числе новых принципов: отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания, ответственность человека за судьбу животного, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным.
В прежней редакции закона о содержании и защите животных принципами назывались «гуманное отношение к животным, соблюдение санитарных и ветеринарных правил», а также «ответственность за нарушение законодательства».
Также депутаты хотят скорректировать некоторые правила выгула. В числе измененных требований:
- владелец животного должен исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках,
- он должен обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования,
- не допускать выгул животного вне мест, разрешенных для этого решением органа местного самоуправления (например, мэрии),
- при выгуле должна обеспечиваться безопасности граждан, животных, сохранность имущества физических и юридических лиц,
- не допускается повреждение или уничтожение зеленых насаждений домашними животными.
Критерий гуманности, по новому проекту закона, содержится даже в норме об эвтаназии животных: вместо применения «способов, гарантирующих быструю и безболезненную смерть» теперь нужно будет использовать «гуманные методы».