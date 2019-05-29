Уберите за собачкой. В Алтайском крае изменят правила выгула и содержания домашних животных

При выгуле домашних животных владельцы не должны допускать свободного передвижения питомцев, обязаны убирать экскременты и обеспечивать безопасность окружающих и их имущества. Эти и некоторые другие поправки содержатся в проекте закона, который краевые депутаты рассмотрят 30 мая на сессии АКЗС.

Так, изменятся основные принципы содержания животных. Они больше апеллируют к гуманизму и эмоциональным категориям, нежели к конкретным условиям, как было прежде.

В числе новых принципов: отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания, ответственность человека за судьбу животного, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным.

В прежней редакции закона о содержании и защите животных принципами назывались «гуманное отношение к животным, соблюдение санитарных и ветеринарных правил», а также «ответственность за нарушение законодательства».

Также депутаты хотят скорректировать некоторые правила выгула. В числе измененных требований:

владелец животного должен исключить возможность свободного , неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части , в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов , во дворах таких домов , на детских и спортивных площадках,

неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов во дворах таких домов на детских и спортивных площадках, он должен обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования,

не допускать выгул животного вне мест , разрешенных для этого решением органа местного самоуправления ( например , мэрии),

разрешенных для этого решением органа местного самоуправления например мэрии), при выгуле должна обеспечиваться безопасности граждан , животных , сохранность имущества физических и юридических лиц,

животных сохранность имущества физических и юридических лиц, не допускается повреждение или уничтожение зеленых насаждений домашними животными.

Критерий гуманности, по новому проекту закона, содержится даже в норме об эвтаназии животных: вместо применения «способов, гарантирующих быструю и безболезненную смерть» теперь нужно будет использовать «гуманные методы».