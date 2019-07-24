В Алтайском крае изолировали лошадей с поддельными документами

Крупную партию лошадей задержали Россельхознадзор и федеральная служба по надзору в сфере транспорта в Алтайском крае. На животных было ветеринарное свидетельство, но оказалось, что его выдал не уполномоченный это делать человек. Животных отправили на изолированное содержание, сообщили в ведомстве.