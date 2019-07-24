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Жизнь

В Алтайском крае изолировали лошадей с поддельными документами

Крупную партию лошадей задержали Россельхознадзор и федеральная служба по надзору в сфере транспорта в Алтайском крае. На животных было ветеринарное свидетельство, но оказалось, что его выдал не уполномоченный это делать человек. Животных отправили на изолированное содержание, сообщили в ведомстве.

Лошади на природе.
Лошади на природе.
СС0

В ветеринарном свидетельстве была опись на 37 голов, а фактически в прицепе было 34 лошади. Причем эти документы должны быть в электронной форме, а как показал «Меркурий», электронные версии не оформлялись. Более того, хозяйствующий субъект вовсе не зарегистрирован в информационной системе.

Также в ведомстве установили, что лицо, выдавшее документ, не работает в ветслужбе. Учитывая обоснованные подозрения в подделке документов, информацию передали в МО МВД России по Кулундинскому району.



«Животные размещены на изолированное содержание под контролем ветеринарной службы Алтайского края. После проведения необходимых диагностических мероприятий будет рассмотрен вопрос о возврате лошадей владельцу», — добавили в Россельхознадзоре.

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