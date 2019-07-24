В Алтайском крае изолировали лошадей с поддельными документами

В ветеринарном свидетельстве была опись на 37 голов, а фактически в прицепе было 34 лошади. Причем эти документы должны быть в электронной форме, а как показал «Меркурий», электронные версии не оформлялись. Более того, хозяйствующий субъект вовсе не зарегистрирован в информационной системе.
Также в ведомстве установили, что лицо, выдавшее документ, не работает в ветслужбе. Учитывая обоснованные подозрения в подделке документов, информацию передали в МО МВД России по Кулундинскому району.
«Животные размещены на изолированное содержание под контролем ветеринарной службы Алтайского края. После проведения необходимых диагностических мероприятий будет рассмотрен вопрос о возврате лошадей владельцу», — добавили в Россельхознадзоре.