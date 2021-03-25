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Жизнь
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В Алтайском крае клинику уличили в рекламе абортов

Алтайские антимонопольщики обнаружили контекстную рекламу по прерыванию беременности в барнаульской клинике «Мать и Дитя». Закон запрещает рекламировать подобные услуги.

Младенец, роды.
Младенец, роды.
unsplash.com

В УФАС обратился один из пользователей сети. Он сообщил о распространении в поисковой системе Google информации об абортах с пометкой «Реклама».

Проверка это подтвердила. При запросе информации в Google по ключевым словам «аборты Барнаул» отобразился баннерный блок «Прерывание беременности — Клиника «Мать и Дитя <…>", с отметкой «реклама».

«Так как на территории Российской Федерации действует полный запрет на рекламу медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности, комиссия Алтайского краевого УФАС России признала рекламу, выдаваемую поисковиком Google, ненадлежащей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушение допустил как рекламодатель, так и рекламораспространитель (компания «Омега»), и рекламопроизводитель (Google LLC (США).

Причем ответчики факт распространения рекламы не отрицали, объяснив его ошибкой системы автоматической фильтрации настроек ключевых слов системы Google, которая не распознала недопустимую рекламу.

Нарушение устранили в добровольном порядке, рекламное объявление заблокировали со стороны Google Реклама.

УФАС решает вопрос об административном наказании. Должностным лицам грозит штраф от 4 до 20 тыс. рублей, на юридическим — от 100 до 500 тыс. рублей.

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