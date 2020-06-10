В Алтайском крае количество умерших с COVID-19 перевалило за три десятка

Из общего числа новых случаев в Барнауле — 50 человек, Заринске — 2, Троицком районе — 2, Змеиногорском районе — 2, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Бурлинском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Ребрихинском, Тальменском, Угловском районах — по одному человеку.
Из трех новых смертельных случаев в двух причиной смерти стал коронавирус, в третьем установлена иная причина.
За весь период борьбы с пандемией в крае скончались 33 человека. Из них 19 случаев от COVID-19, 12 случаев отнесли к иным причинам смерти, еще два находятся на экспертизе.
Общее число заболевших составляет 2524 человек, в том числе 254 ребенка.