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Жизнь

В Алтайском крае количество умерших с COVID-19 перевалило за три десятка

За сутки в Алтайском крае скончались трое пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, сообщили 10 июня в оперативном штабе. Прирост заболевших COVID-19 составил 66 человек.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

Из общего числа новых случаев в Барнауле — 50 человек, Заринске — 2, Троицком районе — 2, Змеиногорском районе — 2, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Бурлинском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Ребрихинском, Тальменском, Угловском районах — по одному человеку.

Из трех новых смертельных случаев в двух причиной смерти стал коронавирус, в третьем установлена иная причина.

За весь период борьбы с пандемией в крае скончались 33 человека. Из них 19 случаев от COVID-19, 12 случаев отнесли к иным причинам смерти, еще два находятся на экспертизе.

Общее число заболевших составляет 2524 человек, в том числе 254 ребенка.

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