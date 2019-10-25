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Жизнь

В Алтайском крае конкуренты поспорили из-за бренда «Фирсова Слобода»

Антимонопольщики признали недобросовестной регистрацию товарного знака «Фирсова слобода», сообщили в УФАС по Алтайскому краю. Речь идет об использовании бренда одноименным агентством недвижимости, хотя ранее его применяла другая компания — АН «Дом».

Фирсова Слобода.
Фирсова Слобода.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Спор возник в 2018 году. ООО «Фирсова Слобода» зарегистрировало товарный знак «Фирсова Слобода Firsova Sloboda» и попыталось запретить компании «АН «Дом» его использовать.

В УФАС выяснили, что «Дом» использовал название «Фирсова Слобода» еще с 2006 года. Тогда агентство вело широкую рекламную компанию, сделавшую наименование популярным и узнаваемым на рынке малоэтажного строительства.

«Дом» посчитал, что конкурент приобрел исключительное право на узнаваемый бренд «с целью получения преимуществ» и «его устранения с рынка». Изучив ситуацию, антимонопольщики это подтвердили и начали решать вопрос о привлечении к ответственности агентство «Фирсова Слобода».

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