+69. В Алтайском крае коронавирусом заболели уже более 2,5 тысяч человек

69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Алтайском крае за сутки, сообщил 11 июня оперативный штаб региона. Выздоровели 57 человек.

Среди новых заболевших: Барнаул — 37 человек, Советский — 7, Курьинский — 4, Калманский — 3, Мамонтовский — 3, Завьяловский — 2, Кулундинский — 2 Алейск, Бийск, Новоалтайск, Рубцовск, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Краснощековский, Михайловский, Павловский, Топчихинский- по одному инфицированному.

Всего на 11 июня в крае с коронавирусной инфекцией 2593 человек (выздоровело — 1239 человек), в том числе 267 ребенка.

За сутки зарегистрировали два смертельных случая инфицированных пациентов, но оба отнесены к иным причинам.

За весь период скончались 35 взрослых, в том числе 19 случаев от COVID-19, 14 случаев — иные причины смерти, два случая находятся на экспертизе.