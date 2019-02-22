В Алтайском крае корова родила трех телят

На ферме в Поспелихинском районе корова Коко родила тройню. Это стало сенсацией даже для старейших работников хозяйства, пишут «Вести Алтай».

Работники хозяйства «Стиль» удивились появлению тройни и в шутку назвали корову «мать-героиня». Телята родились с дефицитом массы, новорожденные весили по 14 кг вместо положенных 25 кг.

Каждого новорожденного содержали в индивидуальном загоне под согревающей лампой. Телята уже разъехались по другим хозяйствам, спрос на них был высокий.

Отметим, что многоплодный отел вообще большая редкость для коров. Они чаще всего одноплодны, даже двойни бывают редко (около 2% от общего числа случаев). Однако в хозяйстве «Стиль» за прошлый год здесь родилось 30 двоен