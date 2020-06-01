В Алтайском крае курят больше, чем в среднем в России

В Алтайском крае потребляют табак больше четверти жителей. Это больше, чем в среднем по Сибири и в стране, рассказали в Алтайкрайстате.

По данным Росстата в 2019 году, табак потребляли 24,2% россиян. В Алтайском крае курят 28,2% жителей региона. В среднем по Сибирскому федеральному округу этот показатель равен 26,9%.

Самыми курящими регионами оказались Чукотка (39%), Еврейская автономная область (37,3%) и Забайкальский край (36,3%). Меньше всего курят в Ингушетии (5,7%), Чеченской Республике (10,2%) и Дагестане (10,4%).

По данным исследования, в 2009 году, активными курильщиками табака были 39%, или почти 44 млн человек взрослого населения России. В среднем взрослый курильщик выкуривал 17 сигарет в день: мужчины — 18, женщины — 13. Среднестатистический взрослый курильщик начинал курить в 18 лет.

Аналогичное исследование 2016 года показало, что распространенность потребления табака среди взрослых россиян значительно сократилась: с 39% в 2009 году до 31% в 2016 году.

Актуализированные данные получат после проведения Всероссийской переписи населения. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.