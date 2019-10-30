В Алтайском крае лебедь Леха работает волонтером в ветклинике

О лебеде, который не улетает в теплые края, в краевое минприроды сообщила жительница села Овечкино Завьяловского района. Птица обитала на реке Кулунда, дружила с домашними утками и гусями. Людей лебедь совсем не боится.

Директор «Ноева ковчега» Артем Кучер решил осмотреть его на наличие травм, но их не нашлось. Выяснилось, что это самец. Его назвали Леха и поселили в отдельном кабинете в ветеринарной клинике.

«Скорее всего, такое поведение связано с тем, что Леху кто-то где-то поймал в детстве, когда он еще был маленьким лебеденком, вырастили, ну и тут уже кровь взяла свое, Леха просто убежал. Перелетел где-то, заблудился, и вот к гусям прибился, и с гусями плавал. Ведет себя абсолютно спокойно, абсолютно нормально, контактная птица, даже с рук корм пытается брать», — рассказал Кучер.

Леха помогает в реабилитации самки лебедя-кликуна, которую с перебитым крылом привезли из Новосибирской области. Вместе с новым другом она начала кушать и приходить в норму.

«Он, так скажем, как волонтер, помогает своим сородичам приспосабливаться в неволе, реабилитироваться», — добавил ветврач.

После того, как специалисты будут уверены, что здоровью Лехи ничего не угрожает, лебедя отправят на барнаульское страусиное ранчо.