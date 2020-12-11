В Алтайском крае лошадей пытались провезти по кошачьим документам

На границе Алтайского края пресекли незаконную перевозку лошадей. Гражданин Киргизии вез животных на КамАЗе из Подмосковья, но не позаботился об оформлении документов.

Машину остановили в Рубцовском районе. Гражданин Киргизии Шарип Бозо-Оглы перевозил 35 лошадей из Московской области в Кыргызскую Республику.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай совместно с краевым пограничным управлением ФСБ начали проверять документы и нашли многочисленные нарушения.

Например, ветеринарный сертификат оказался поддельным. Оказалось, что представленный бланк на самом деле выдавался на перевозку домашней кошки из Московской области в Республику Беларусь.

Перевозчику выписали штраф, информацию о фальсификации документа передали в правоохранительные органы, сообщили в Россельхознадзоре.

Из-за того, что без сертификата невозможно подтвердить эпизоотическое состояние животных, они считаются потенциально опасными разносчиками разных заболеваний.