В Алтайском крае лошадей пытались провезти по кошачьим документам

Машину остановили в Рубцовском районе. Гражданин Киргизии Шарип Бозо-Оглы перевозил 35 лошадей из Московской области в Кыргызскую Республику.
Сотрудники управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай совместно с краевым пограничным управлением ФСБ начали проверять документы и нашли многочисленные нарушения.
Например, ветеринарный сертификат оказался поддельным. Оказалось, что представленный бланк на самом деле выдавался на перевозку домашней кошки из Московской области в Республику Беларусь.
Перевозчику выписали штраф, информацию о фальсификации документа передали в правоохранительные органы, сообщили в Россельхознадзоре.
Из-за того, что без сертификата невозможно подтвердить эпизоотическое состояние животных, они считаются потенциально опасными разносчиками разных заболеваний.