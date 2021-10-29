В Алтайском крае ляжет снег и будет очень ветрено. Объявлено штормовое предупреждение

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Какой будет погода днем?

30 октября

30 октября на большей территории региона пройдут дожди и мокрый снег. Вероятна гололедица. Температура по региону поднимается до +3…+8 градусов. Ветер до 3−14 метров придет с юго-запада.

В Барнауле максимально потеплеет до +3…+5 градусов. Здесь день пройдет преимущественно без осадков.

31 октября

В районах Алтайского края воздух прогреется до +2…+7 градусов, в краевой столице до +2…+4 градусов. Повсеместно ожидаются гололед, мокрый снег и дожди. Дневной ветер будет юго-западным, до 15−27 метров.

1 ноября

Гололед. altapress.ru

Днем 1 ноября регион и его столицу не покинут осадки и гололед. Температура в крае установится на отметках −2…+3 градуса. В Барнауле — на −1…+1 градусах.