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Жизнь

В Алтайском крае люди стали реже умирать и рожать

Алтайкрайстат поделился данными о рождаемости и смертности населения за девять месяцев 2019 года. За этот период регион потерял более 8 тысяч человек.

Беременность.
Беременность.
CC0

С января по сентябрь в крае умерло 24,7 тысячи человек, а родилось — 16,1 тысяч. Таким образом убыль составила 8,5 тысяч человек.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года родившихся почти на 2 тысячи меньше, а умерших меньше всего на 582.

Зато почти на 2 тысячи меньше за год стало разводов — 5 623 в 2019 году вместо 7 606 в 2018 году. Но и браков в этом году стало меньше — 10 147 вместо 11 120 в 2018 году.

Ранее стало известно, что впервые за долгое время миграция в Алтайском крае показала прирост.

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