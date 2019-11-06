В Алтайском крае люди стали реже умирать и рожать

С января по сентябрь в крае умерло 24,7 тысячи человек, а родилось — 16,1 тысяч. Таким образом убыль составила 8,5 тысяч человек.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года родившихся почти на 2 тысячи меньше, а умерших меньше всего на 582.
Зато почти на 2 тысячи меньше за год стало разводов — 5 623 в 2019 году вместо 7 606 в 2018 году. Но и браков в этом году стало меньше — 10 147 вместо 11 120 в 2018 году.
Ранее стало известно, что впервые за долгое время миграция в Алтайском крае показала прирост.