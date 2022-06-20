В Алтайском крае могут запретить продажу алкоголя в определенные дни

«Депутаты БГД выступили с правом законотворческой инициативы о внесении проекта закона в АКЗС «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края», — подчеркивают в мэрии.
Депутаты поддержали эту инициативу. Планируется, что новый законопроект обеспечит безопасность граждан и общественный порядок при проведении праздников.
Подобные ограничения действуют в 52 российских регионах, в том числе в Республике Алтай, Кемеровской и Тюменской областях.