8 сентября
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Жизнь

В Алтайском крае мошенники похитили более 800 тыс. рублей у медсестры

В Новоалтайске у 40-летней медсестры мошенники похитили более 800 тыс. рублей. Они убедили ее скачать мобильное приложение, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мошенник.
Мошенник.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и заявил, что на нее хотят оформить кредит.

Чтобы этого не произошло, мошенник убедил медсестру скачать приложение, которое должно "спасти" ее деньги.

После этого женщину попросили перевернуть телефон экраном вниз, так она не видела сообщений от банка и списаний. Со ее счетов сняли все ее накопления - более 800 тыс. рублей.

О том, что ее обманули мошенники она догадалась только на следующий день и сразу же обратилась в полицию.

Сотрудники полиции напоминают, что нужно быть бдительнее и не поддаваться на уловки мошенников. Если вас просят скачать приложение, перевести деньги на "безопасный счет" - сразу же обращайтесь в свой банк и полицию.

Ранее сообщалось, что в Барнауле подозревают предпринимателя в совершении мошенничества.

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