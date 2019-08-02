В Алтайском крае может появиться агронаучный комплекс мирового уровня

Алтайский край может попасть в список регионов, в которых создадут научно-образовательный центр в сфере агропромышленности. Этому должен помочь новый координационный совет, который создал губернатор Виктор Томенко.

В Алтайском крае создали координационный совет по науке и высшему образованию. Соответствующее распоряжение подписал Виктор Томенко, говорится на сайте края.

Совет займется координацией научной и образовательной деятельности, станет площадкой для диалога между представителями исполнительной и законодательной власти и так далее.

Согласно поручениям президента страны Владимира Путина, к 2024 году в России должно быть не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

Планируется, что работа совета поспособствует инициативе по включению Алтайского края в список регионов, на территории которых будет создан такой центр в сфере агропромышленного комплекса.

В состав совета войдут ученые, представители органов власти, депутаты и руководители промышленных предприятий.