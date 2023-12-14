В Алтайском крае мужчина незаконно отстреливал косуль

Известно, что инспектор осматривал местность и в бинокль увидел, как водитель автомобиля КамАЗ выстрелил прямо из кабины. К сожалению, пуля попала в косулю. Инспектор сразу же сообщил в полицию.
Сотрудники прибыли на место и внутри автомобиля нашли тушу косули, а также незарегистрированное ружье с оптическим прицелом.
Подозреваемы заявил, что в лесу он для вывоза древесины. На днях нашел ружье и решил испытать его в деле.
Оказалось, что мужчина владельцем оружия не является, лицензию на отстрел не имеет.
Возбужденно уголовное дело.
Ранее сообщалось, что страшный случай браконьерства произошел в Алтайском крае.