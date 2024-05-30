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Жизнь

В Алтайском крае мужчина незаконно сбывал пневматическое оружие

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Алтайского линейного управления МВД России задержали жителя Косихинского района.

Задержанный незаконно модифицировал пневматическое оружие с целью дальнейшей продажи.

Отмечается, что на территории транспортного предприятия была предотвращена сделка по продаже пневматической винтовки с измененной конструкцией.

По заключению экспертов, после замены пружины дульная энергия оружия более чем в три раза превысила допустимые ограничения. При обыске по месту жительства подозреваемого транспортные полицейские обнаружили и изъяли еще одно переделанное пневматическое ружье, подготовленное к продаже.

Экспертиза показала, что его мощность превышает разрешенную в России дульную энергию — 25 джоулей, а оборот такого оружия запрещен.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что алтайские таможенники пресекли незаконный ввоз препаратов для похудения.

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