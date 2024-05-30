Задержанный незаконно модифицировал пневматическое оружие с целью дальнейшей продажи.
Отмечается, что на территории транспортного предприятия была предотвращена сделка по продаже пневматической винтовки с измененной конструкцией.
По заключению экспертов, после замены пружины дульная энергия оружия более чем в три раза превысила допустимые ограничения. При обыске по месту жительства подозреваемого транспортные полицейские обнаружили и изъяли еще одно переделанное пневматическое ружье, подготовленное к продаже.
Экспертиза показала, что его мощность превышает разрешенную в России дульную энергию — 25 джоулей, а оборот такого оружия запрещен.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что алтайские таможенники пресекли незаконный ввоз препаратов для похудения.
Самое важное - в нашем Telegram-канале