Задержанный незаконно модифицировал пневматическое оружие с целью дальнейшей продажи.

Отмечается, что на территории транспортного предприятия была предотвращена сделка по продаже пневматической винтовки с измененной конструкцией.

По заключению экспертов, после замены пружины дульная энергия оружия более чем в три раза превысила допустимые ограничения. При обыске по месту жительства подозреваемого транспортные полицейские обнаружили и изъяли еще одно переделанное пневматическое ружье, подготовленное к продаже.

Экспертиза показала, что его мощность превышает разрешенную в России дульную энергию — 25 джоулей, а оборот такого оружия запрещен.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.

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