Алтайские таможенники пресекли незаконный ввоз препаратов для похудения

В пункте пропуска «Веселоярск» таможенники остановили автомобиль из Киргизии. В нем правоохранители нашли препараты с сильнодействующими веществами, сообщает пресс-служба Алтайской таможни.

Сотрудники мобильной группы Алтайской таможни нашли 34 упаковки с медикаментами в ходе досмотра автомобиля.

Исследование показало, что в их составе содержится сибутрамин, запрещенный к свободному обороту в России. Его общий вес составил более 146 гр.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда сильнодействующих веществ".

Обстоятельства преступления устанавливают.

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