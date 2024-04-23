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Жизнь

В Алтайском крае мужчина похитил копилку-статуэтку в виде Будды

В Алейске полицейские раскрыли кражу копилки-статуэтки в виде Будды. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Будда. Статуя. Религия
Будда. Статуя. Религия
СС0

Накануне жительница Алейска обратилась в полицию. Она рассказала, что пока была на работе, неизвестные сорвали крючок на двери и проникли в жилище, откуда похитили копилку с деньгами.

Женщина рассказала, что злоумышленники украли статуэтку Будды, которую подарили ей на день рождения в мае прошлого года.

По горячим следам полицейские нашли подозреваемого. Им оказался местный житель, который ранее помогал женщине по хозяйству. Мужчина признался и рассказал, что разбил копилку, а деньги в размере семи тыс. рублей крупной купюрой и две с половиной тыс. рублей мелочью потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель мусоровоза забыл убрать подъемник о повредил авто рядом.

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