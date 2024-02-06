В Алтайском крае мужчина умыкнул из грузовика личные вещи водителя

Барнаулец, который приехал в Бийск на грузовике обнаружил, что из салона украли личные вещи. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Из автомобиля похитили телефон, видеорегистратор и сумку, в которой находились документы, банковские карты и деньги.

Барнаулец рассказал, что ночью неизвестный воспользовался тем, что транспорт был не заперт, и пробрался в салон.

По словам мужчины, ущерб украденных вещей составляет более 55 тыс. рублей.

По горячим следам полицейские задержали 28-летнего местного жителя. Злоумышленник во всем признался и написал явку с повинной.

Возбужденно уголовное дело. Бийчанина взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что на Алтае мужчина похитил у владельца турбазы 500 тыс. рублей.

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