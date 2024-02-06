6 февраля
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Жизнь

В Алтайском крае мужчина умыкнул из грузовика личные вещи водителя

Барнаулец, который приехал в Бийск на грузовике обнаружил, что из салона украли личные вещи. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полиция. Письмо.
Полиция. Письмо.
ГУ МВД России по Алтайскому краю

Из автомобиля похитили телефон, видеорегистратор и сумку, в которой находились документы, банковские карты и деньги.

Барнаулец рассказал, что ночью неизвестный воспользовался тем, что транспорт был не заперт, и пробрался в салон.

По словам мужчины, ущерб украденных вещей составляет более 55 тыс. рублей.

По горячим следам полицейские задержали 28-летнего местного жителя. Злоумышленник во всем признался и написал явку с повинной.

Возбужденно уголовное дело. Бийчанина взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что на Алтае мужчина похитил у владельца турбазы 500 тыс. рублей.

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