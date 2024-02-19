19 февраля
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Жизнь

В Алтайском крае мужчина заставлял 11-летнюю девочку делать интимные фото и видео

В настоящее время злоумышленника уже нашли, дело передано в суд.

Грустный ребенок
Грустный ребенок
Freepic

"Катунь 24" сообщает, что взрослый мужчина создал страницу 13-летнего мальчика, чтобы заставлять 11-летнюю девочку из Алтайского края отправлять ему интимные фото и видео.

Для начала 54-летний мужчина попросил сделать пару интимных фото, а получив желаемое, начал требовать от ребенка видео. В случае, если она не выполнит его просьбу, мужчина обещал разослать снимки ее семье и друзьям.

Девочка скинула видео, но злоумышленнику было этого мало и, когда он стал просить еще, пострадавшая заблокировала его в соцсети.

Но преступник выполнил свое обещание и разослал фотографии и видео одноклассникам девочки.

Правоохранителям удалось вычислить мужчину, они доставили его в регион, чтобы привлечь к уголовной ответственности.

В настоящее время дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ребенок получит компенсацию за укус бездомной собаки.

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