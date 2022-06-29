29 июня
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Жизнь

В Алтайском крае мужчину оштрафовали за оскорбление полицейских

Жителя Алтайского края оштрафовали за оскорбление сотрудников ДПС. Его осудили по статье 319 УК РФ. Об этом сообщили в региональном МВД.

ДПС.
ДПС.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Осужденный совершил правонарушение еще в ноябре 2021 года. Тогда сотрудники ДПС приехали на вызов женщины. Она заявила о мужчине, который собирался сесть за руль автомобиля в нетрезвом виде.

Полицейские провели беседу с правонарушителем и уехали. Этим все могло кончиться, однако 36-летний водитель разозлился на сотрудников и выложил в социальных сетях видео, на котором он оскорбляет «дпсников». Ролик разлетелся по интернету, и и его увидели правоохранительные органы.

На суде мужчину признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей в доход федерального бюджета и еще 5 тыс. как компенсацию морального вреда сотрудникам ДПС.

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