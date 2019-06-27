В Алтайском крае на 102 году жизни скончался легендарный пограничник

Иван Ромашов, последний из жителей Алтайского края, принявших 22 июня 1941 года первый бой на границе, скончался 26 июня на 102-м году жизни. Губернатор Виктор Томенко принес соболезнования родным и близким, сообщила пресс-служба главы региона.

Иван Андреевич родился 26 января 1918 года в селе Шелаболиха. В сентябре 1938 года его призвали в 7-й кавалерийский полк НКВД. Ромашов — участник Финской войны и Великой Отечественной войны.

Во время Великой Отечественной войны он обеспечил прорыв пограничной заставы из окружения и неоднократно в составе боевых подразделений принимал участие в захвате у противника стратегических позиций, одна из которых — высота на хребте Муста-Тунтури. В том бою Иван Ромашов водрузил на вершине красный флаг. В ходе боя за высоту получил тяжелые ранения. После длительного лечения в госпиталях был комиссован.

С 1943 года до выхода на пенсию он работал учителем в Шелаболихинской сельской школе.

Награжден Орденом Ленина, Орденом Боевого Красного Знамени, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.

Прощание с Иваном Андреевичем Ромашовым состоится 28 июня с 10 до 12 часов по адресу: Барнаул, ул. Попова, 21а. Похороны ветерана пройдут в селе Шелаболиха в 14 часов.