13 декабря
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Жизнь

В Алтайском крае на комбинате утекло почти 18 тыс. литров молока

В Благовещенском районе приемщица комбината молочных продуктов по невнимательности пролила 17 517 литров молока.

Молоко. Дойка.
Молоко. Дойка.
unsplash.com

"Катунь 24" сообщает, что работодатель женщины обратился с иском в суд. Он запросил возмещение материального ущерба в размере 300 тыс. рублей.

Благовещенский районный суд обязал обвиняемую выплатить материальный ущерб за свою ошибку.

Но ответчик была не согласна с решением суда и направила апелляцию в Алтайский краевой суд.

Дело пересмотрели и оказалось, что истец сам нарушил порядок инвентаризации имущества. По этим причинам установить факт наступления ущерба комбинату оказалось невозможно.

Таким образом, решение о взыскании денег с обвиняемой отменили.

Ранее мы рассказывали, что в Алтайский край поступили новые автобусы.

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