В Алтайском крае на комбинате утекло почти 18 тыс. литров молока

"Катунь 24" сообщает, что работодатель женщины обратился с иском в суд. Он запросил возмещение материального ущерба в размере 300 тыс. рублей.
Благовещенский районный суд обязал обвиняемую выплатить материальный ущерб за свою ошибку.
Но ответчик была не согласна с решением суда и направила апелляцию в Алтайский краевой суд.
Дело пересмотрели и оказалось, что истец сам нарушил порядок инвентаризации имущества. По этим причинам установить факт наступления ущерба комбинату оказалось невозможно.
Таким образом, решение о взыскании денег с обвиняемой отменили.
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