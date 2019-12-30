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Жизнь

В Алтайском крае молокозавод производил и отправлял в магазины сыр из просрочки

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай поставило под сомнение безопасность выпускаемых молокозоводом продуктов. Речь идет о компании «Сибирское подворье».

Мягкие сыры.
Мягкие сыры.
СС0

С 10 по 12 декабря предприятие изготовило партию плавленого сыра с использованием просроченного сырья. В частности, для производства продукции использовался сыр для плавления (годен до 21.10.2019), сыр «Обезжиренный» (годен 11.10.2019−23.11.2019) и творог (годен до 05.11.2019).

Сырье с истекшими сроками годности использовали при производстве 3 390 кг плавленого ломтевого сыра. В момент проверки на складе находилось 717 кг такого продукта. Большая часть партии (свыше 2,5 тонн) уже была реализована.

Кроме этого в холодильниках нашли 720 кг просроченного творога (годен до 05.11.2019), который в дальнейшем мог быть использован в качестве сырья.

Небезопасную продукцию изъяли из оборота и направили на утилизацию.

По предписанию инспектора Россельхознадзора продукцию изымают из торговых сетей. На предприятии ввели режим усиленного лабораторного контроля.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

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