В Алтайском крае на новогодних праздниках гость убил хозяина дома

По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам убийства. Обстоятельства совершения преступления не являлись очевидными. Несмотря на это, сотрудникам отдела криминалистики и оперативным сотрудникам полиции в кратчайшие сроки удалось найти подозреваемого. Злоумышленником оказался 31-летней знакомый потерпевшего.
По данным следствия, вечером 7 января потерпевший в своем доме распивал спиртное с односельчанином. Между мужчинами произошла ссора, они стали друг друга оскорблять. В ходе конфликта гость взял нож и ударил хозяина в область шеи. После произошедшего подозреваемый сразу же сбежал с места происшествия. На следующий день его задержали.
Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.