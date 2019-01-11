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Жизнь
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В Алтайском крае на новогодних праздниках гость убил хозяина дома

Ночью 8 января 2019 года в одном из сел Троицкого района с колото-резаной раной шеи обнаружили тело 63-летнего мужчины. Сельчанина нашли в его же доме.

Мясо и нож.
Мясо и нож.
СС0

По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам убийства. Обстоятельства совершения преступления не являлись очевидными. Несмотря на это, сотрудникам отдела криминалистики и оперативным сотрудникам полиции в кратчайшие сроки удалось найти подозреваемого. Злоумышленником оказался 31-летней знакомый потерпевшего.

По данным следствия, вечером 7 января потерпевший в своем доме распивал спиртное с односельчанином. Между мужчинами произошла ссора, они стали друг друга оскорблять. В ходе конфликта гость взял нож и ударил хозяина в область шеи. После произошедшего подозреваемый сразу же сбежал с места происшествия. На следующий день его задержали.

Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.

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