В Алтайском крае на период непогоды электричкам добавят вагонов

Количество вагонов прирастет в пригородных поездах «Калина Красная», «Просторы Алтая» и «Восток» по направлениям Барнаул — Бийск, Барнаул — Алейская — Рубцовск.
- 23 января добавят шесть пассажирских вагонов общей вместимостью 360 мест,
- 24 января — 12 на 720 мест,
- 25 января — 13 на 780 мест,
- 26 января — 8 на 480 мест.
По другим направлениям будут курсировать поезда в составе 6 пассажирских вагонов.
В предыдущую штормовую метель пассажиров в электричках было на 33% больше, чем в обычные дни, добавили в ведомстве.