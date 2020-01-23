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Жизнь

В Алтайском крае на период непогоды электричкам добавят вагонов

С 23 по 26 января в пригородных поездах увеличат количество вагонов, сообщили в минтрансе Алтайского края. Несмотря на штормовой прогноз, все поезда курсируют по расписанию.

Электрички, вокзал.
Электрички, вокзал.
altapress.ru

Количество вагонов прирастет в пригородных поездах «Калина Красная», «Просторы Алтая» и «Восток» по направлениям Барнаул — Бийск, Барнаул — Алейская — Рубцовск.

  • 23 января добавят шесть пассажирских вагонов общей вместимостью 360 мест,
  • 24 января — 12 на 720 мест,
  • 25 января — 13 на 780 мест,
  • 26 января — 8 на 480 мест.

По другим направлениям будут курсировать поезда в составе 6 пассажирских вагонов.

В предыдущую штормовую метель пассажиров в электричках было на 33% больше, чем в обычные дни, добавили в ведомстве.

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