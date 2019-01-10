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Жизнь
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В Алтайском крае на выходных похолодает до -30 градусов

В Алтайском крае на выходных, 12 и 13 января, похолодает. В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до −25…−30 градусов, пишет алтайский ЦГМС.

Ботинки в снегу. Зима.
Ботинки в снегу. Зима.
СС0

Погода в Алтайском крае 12 января:

ночью:

  • -23…-28 градусов,

  • преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, местами изморозь, туман,

  • ветер южный, 3−8 м/с.

днем:

  • -13…-18 градусов, в предгорьях −7…−12 градусов,

  • в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман,

  • ветер южный, 3−8 м/с.

Погода в Алтайском крае 13 января:

ночью:

  • -25…-30 градусов, местами −20…−25 градусов,

  • преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, местами изморозь, туман,

  • ветер юго-западный, 2−7 м/с.

днем:

  • -12…-17 градусов, в предгорьях −7…−12 градусов,

  • без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман,

  • ветер юго-западный, 2−7 м/с.

В Барнауле ночью в субботу, 12 января, будет -24…-26 градусов. Днем: -15…-17 градусов. Ночью 13 января: -25…-27 градусов, днем: -13…-15 градусов.

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