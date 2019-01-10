В Алтайском крае на выходных похолодает до -30 градусов

Погода в Алтайском крае 12 января:
ночью:
-
-23…-28 градусов,
-
преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, местами изморозь, туман,
-
ветер южный, 3−8 м/с.
днем:
-
-13…-18 градусов, в предгорьях −7…−12 градусов,
-
в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман,
-
ветер южный, 3−8 м/с.
Погода в Алтайском крае 13 января:
ночью:
-
-25…-30 градусов, местами −20…−25 градусов,
-
преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, местами изморозь, туман,
-
ветер юго-западный, 2−7 м/с.
днем:
-
-12…-17 градусов, в предгорьях −7…−12 градусов,
-
без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман,
-
ветер юго-западный, 2−7 м/с.
В Барнауле ночью в субботу, 12 января, будет -24…-26 градусов. Днем: -15…-17 градусов. Ночью 13 января: -25…-27 градусов, днем: -13…-15 градусов.