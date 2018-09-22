В Алтайском крае началось похолодание

Алтайский край
- 22 сентября в субботу температура воздуха прогреется до +22 градусов. Местами будет идти дождь, ветер южный 6−11 м\с с порывами до 18 м\с.
- 23 сентября в воскресенье температура воздуха опустится до +20, а на понедельник передают +18. На большей части территории края будут идти дожди.
Барнаул
- 22 сентября в субботу будет тепло до +20 градусов, преимущественно без осадков, ветер до 13 м\с.
- 23 сентября в воскресенье температура опустится до +18 градусов, также будет преимущественно без осадков, ветер 4−9 м\с.