В Алтайском крае начинает хмуриться погода

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, во второй половине воскресенья, 7 февраля, и в первый рабочий день следующей недели погода в регионе ухудшится.

Прогнозируется усиление ветра до 18 метров в секунду, с порывами до 22−27 метров в секунду.

Ветер притащит за собой в регион мокрый снег и метель.

В МЧС России просят водителей воздержаться от дальних поездок, а жителей городов, особенно пенсионеров, — от прогулок.