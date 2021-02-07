В Алтайском крае начинает хмуриться погода

Прогнозируется усиление ветра до 18 метров в секунду, с порывами до 22−27 метров в секунду.
Ветер притащит за собой в регион мокрый снег и метель.
В МЧС России просят водителей воздержаться от дальних поездок, а жителей городов, особенно пенсионеров, — от прогулок.
«Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов.
Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций», — предупреждают спасатели.