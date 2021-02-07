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Жизнь

В Алтайском крае начинает хмуриться погода

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, во второй половине воскресенья, 7 февраля, и в первый рабочий день следующей недели погода в регионе ухудшится.

Метель.
Метель.
Михаил Хаустов

Прогнозируется усиление ветра до 18 метров в секунду, с порывами до 22−27 метров в секунду.

Ветер притащит за собой в регион мокрый снег и метель.

В МЧС России просят водителей воздержаться от дальних поездок, а жителей городов, особенно пенсионеров, — от прогулок.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов.

Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций», — предупреждают спасатели.

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