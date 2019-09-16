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Жизнь

В Алтайском крае начинаются большие военные учения «Центр-2019»

Масштабные командно-штабные военные учения с участием вооруженных сил ряда иностранных государств начинаются 16 сентября в Центральном военном округе, в том числе на территории Алтайского края. Они получили название «Центр-2019»,

Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
kremlin.ru

В учениях задействованы 128 тыс военнослужащих и более 20 тыс единиц техники. Кроме вооруженных сил РФ, в них участвуют военные группировки из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана.

Учения пройдут на нескольких полигонах ЦВО, в том числе — на Алейском полигоне в Алтайском крае. По сценария, коалиция госдуарств ведет борьбу с международным терроризмом и обеспечивает безопасность и целостность в Центральной Азии.

Как сообщает ТАСС, в течение пяти дней будут проведены два этапа военных тренировок. На первом будет отрабатываться отражение условной атаки противника с воздуха, разведка и оборонительные действия. На втором — многонациональная группировка нанесет ответный удар для уничтожения условного противника.

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