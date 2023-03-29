29 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Алтайском крае начнут производить вагоны для перевозки скоропортящихся грузов

Ведущее вагоностроительное предприятие страны и крупнейшее машиностроительное предприятие Алтайского края «Алтайвагон» собирается запустить вагоны для перевозки скоропортящихся грузов. Об этом сообщил Виктор Томенко.

В Алтайском крае начнут производить вагоны для перевозки скоропортящихся грузов
В Алтайском крае начнут производить вагоны для перевозки скоропортящихся грузов
Telegram-канал Виктор Томенко

Новые вагоны соответствуют всем техническим требованиям. Качество подтверждено сертификатом соответствия Таможенного союза.

«Это еще один шаг в рамках диверсификации производства, что обеспечит дополнительный рост объемов выпуска», — отметили в ведомстве.

На сегодняшний день «Алтайвагон» выпускает более 20 моделей вагонов и располагает производственными мощностями на 9 тыс. вагонов в год.

В 2022 году предприятие получило по решению правительства субсидии и гранты в размере 112 млн рублей.

Также «Алтайвагон» реализует проект по модернизации производства. На него выделили льготный займ в размере 150 млн рублей под 1% годовых из Фонда развития Алтайского края.

Ранее губернатор Виктор Томенко посетил котельную в Новоалтайске.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость