В Алтайском крае начнут производить вагоны для перевозки скоропортящихся грузов

Новые вагоны соответствуют всем техническим требованиям. Качество подтверждено сертификатом соответствия Таможенного союза.
«Это еще один шаг в рамках диверсификации производства, что обеспечит дополнительный рост объемов выпуска», — отметили в ведомстве.
На сегодняшний день «Алтайвагон» выпускает более 20 моделей вагонов и располагает производственными мощностями на 9 тыс. вагонов в год.
В 2022 году предприятие получило по решению правительства субсидии и гранты в размере 112 млн рублей.
Также «Алтайвагон» реализует проект по модернизации производства. На него выделили льготный займ в размере 150 млн рублей под 1% годовых из Фонда развития Алтайского края.
Ранее губернатор Виктор Томенко посетил котельную в Новоалтайске.