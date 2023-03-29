Ведущее вагоностроительное предприятие страны и крупнейшее машиностроительное предприятие Алтайского края «Алтайвагон» собирается запустить вагоны для перевозки скоропортящихся грузов. Об этом сообщил Виктор Томенко.

В Алтайском крае начнут производить вагоны для перевозки скоропортящихся грузов

Новые вагоны соответствуют всем техническим требованиям. Качество подтверждено сертификатом соответствия Таможенного союза.

«Это еще один шаг в рамках диверсификации производства, что обеспечит дополнительный рост объемов выпуска», — отметили в ведомстве.

На сегодняшний день «Алтайвагон» выпускает более 20 моделей вагонов и располагает производственными мощностями на 9 тыс. вагонов в год.

В 2022 году предприятие получило по решению правительства субсидии и гранты в размере 112 млн рублей.

Также «Алтайвагон» реализует проект по модернизации производства. На него выделили льготный займ в размере 150 млн рублей под 1% годовых из Фонда развития Алтайского края.

Ранее губернатор Виктор Томенко посетил котельную в Новоалтайске.