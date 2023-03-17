Губернатор Виктор Томенко посетил котельную в Новоалтайске.

Томенко побывал в котельной № 1 в Новоалтайске, которую планируют модернизировать в этом году.

Работы в котельной осуществляются в рамках реализации комплексного проекта по реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60% («60+»).

Участие в этой программе Виктор Томенко защищал в Минстрое в 2020 году, в нее попало всего пять российских регионов. На оснащение котельной планируется направить 278 млн рублей.

Модернизация позволит наладить бесперебойное теплоснабжение, закрыть угольную котельную, которая негативно влияет на экологическую обстановку в городе.



Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

— За последние пять лет мы построили 74 модульные котельные, заменили почти 800 котлов, отремонтировали 300 км сетей.

Котельная № 1 обеспечивает тепловой энергией 166 зданий, в том числе 107 жилых дома (более 12,3 тыс. человек), 21 социально значимый объект.

Ранее губернатор Томенко проверил работу новой медицинской амбулатории в Барнауле.