17 марта
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Политика

Губернатор Виктор Томенко посетил котельную в Новоалтайске

Томенко побывал в котельной № 1 в Новоалтайске, которую планируют модернизировать в этом году.

Губернатор Виктор Томенко посетил котельную в Новоалтайске.
Губернатор Виктор Томенко посетил котельную в Новоалтайске.
Антон Червяков

Работы в котельной осуществляются в рамках реализации комплексного проекта по реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60% («60+»).

Участие в этой программе Виктор Томенко защищал в Минстрое в 2020 году, в нее попало всего пять российских регионов. На оснащение котельной планируется направить 278 млн рублей.

Модернизация позволит наладить бесперебойное теплоснабжение, закрыть угольную котельную, которая негативно влияет на экологическую обстановку в городе.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

— За последние пять лет мы построили 74 модульные котельные, заменили почти 800 котлов, отремонтировали 300 км сетей.

Котельная № 1 обеспечивает тепловой энергией 166 зданий, в том числе 107 жилых дома (более 12,3 тыс. человек), 21 социально значимый объект.

Ранее губернатор Томенко проверил работу новой медицинской амбулатории в Барнауле.

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