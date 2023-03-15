Губернатор Томенко проверил работу новой медицинской амбулатории в Барнауле

Врачебная амбулатория барнаульской поликлиники № 1 в поселке Кирова построена по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Она обслуживает более пяти тыс. взрослых и более одной тыс. детей.

Амбулатория открылась несколько дней назад. Глава региона решил проверить, как идет работа.

«За последние пять лет мы отремонтировали во всех муниципалитетах около 700 объектов, шесть млрд рублей потратили на эти цели. Еще 150 единиц тяжелого оборудования купили на четыре млрд. Десять млрд рублей вложили в то, чтобы обеспечить материально-техническое обеспечение сети первичного медицинского звена», — рассказал Виктор Томенко.

В 2023 году в регионе построят 9 фельдшерско-акушерских пунктов и 4 врачебных амбулатории. На их строительство из федерального и краевого бюджетов выделено 300 млн рублей.

Врачебная амбулатория. Антон Федотов

Напомним, амбулатория в поселке Кирова — это постройка блок-контейнерного типа с каркасной схемой из трехслойных сэндвич-панелей, что не требует внутренней отделки. Ее площадь 554 кв. м. Подробнее о том, что представляет учреждение и кто может в нем лечиться — в материале altapress.ru.