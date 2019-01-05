Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 января
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
274

В Алтайском крае начнутся перепады температур и поднимется ветер

В Алтайском крае 6 января ветер усилится до 12 м/с, а перепад температур составит 20 градусов, следует из прогноза регионального управления МЧС.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Алтайский край

В крае будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, ночью и утром — изморозь, туман. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный усилится с 2−7 м/с до 12 м/с.

Ночью температура опустится до — 23 — 28 градусов, местами при облачности — 17 — 22, днём — 13 — 18 градусов, в западных и предгорных районах — 8 — 13.

Барнаул

В столице края будет переменная облачность, ночью возможен небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Температура ночью составит — 21 — 23 градусов, днём - 14 — 16.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость