В Алтайском крае начнутся перепады температур и поднимется ветер

Алтайский край
В крае будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, ночью и утром — изморозь, туман. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный усилится с 2−7 м/с до 12 м/с.
Ночью температура опустится до — 23 — 28 градусов, местами при облачности — 17 — 22, днём — 13 — 18 градусов, в западных и предгорных районах — 8 — 13.
Барнаул
В столице края будет переменная облачность, ночью возможен небольшой снег, днем преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, 3−8 м/с.
Температура ночью составит — 21 — 23 градусов, днём - 14 — 16.