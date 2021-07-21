В Алтайском крае накануне визита высокопоставленного единоросса грейдируют полевую дорогу

«Местные такого дорожного „благоустройства“ не припомнят», — уверяет источник.
В Смоленском районе якобы «в состоянии паники» наводят красоту в райцентре, куда также планирует визит Турчак.
В краевом минтрансе altapress.ru пояснили, что дорожные работы плановые.
«В рамках содержания автомобильных дорог проводятся регламентные работы по грейдированию щебеночных и грунтовых дорог», — уточнили специалисты.
Напомним, политик прибудет в регион 22 июля. Основной темой для обсуждения станет газификация.