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Жизнь

В Алтайском крае накануне визита высокопоставленного единоросса грейдируют полевую дорогу

В Первомайском районе Алтайского края начали грейдировать полевую дорогу, по которой поедет делегация с секретарем генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком. Об этом сообщил Telegram-канал «Алтайский сыр».

Дорожные работы в Первомайском районе.
Дорожные работы в Первомайском районе.
@valmars

«Местные такого дорожного „благоустройства“ не припомнят», — уверяет источник.

Дорожные работы в Первомайском районе.
Дорожные работы в Первомайском районе.
@valmars

В Смоленском районе якобы «в состоянии паники» наводят красоту в райцентре, куда также планирует визит Турчак.

В краевом минтрансе altapress.ru пояснили, что дорожные работы плановые.

«В рамках содержания автомобильных дорог проводятся регламентные работы по грейдированию щебеночных и грунтовых дорог», — уточнили специалисты.

Напомним, политик прибудет в регион 22 июля. Основной темой для обсуждения станет газификация.

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