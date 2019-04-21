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Жизнь

В Алтайском крае наконец-то потеплеет

В Алтайском крае 21 и 22 апреля в отдельных районах потеплеет до +14 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Девушка. Ветер.
Девушка. Ветер.
СС0

Погода в Алтайском крае в воскресенье, 21 апреля

днем:

  • +7… +12 градусов,
  • местами в южных и восточных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления,
  • ветер северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с

Погода в Алтайском крае в понедельник, 22 апреля

ночью:

  • -1… -6 градусов,
  • без осадков, в ночные часы на дорогах местами гололедица,
  • ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

днем:

  • +9… +14 градусов,
  • без осадков, утром на дорогах местами гололедица,
  • ветер северо-восточный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Погода в Барнауле в воскресенье, 21 апреля

днем:

  • +7… +9 градусов,
  • без осадков,
  • ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Барнауле в понедельник, 22 апреля

ночью:

  • -1… -3 градуса,
  • без осадков,
  • ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

днем:

  • +9… +11 градусов,
  • без осадков,
  • ветер северо-восточный, 5−10 м/с.
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