В Алтайском крае будут дождливые выходные и похолодание

Погода в Алтайском крае 22 июня
ночью:
- +11.+16 градусов,
- без осадков, в утренние часы местами туман,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с.
днем:
- +26… +31 градус,
- в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в предгорьях местами град,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с, при грозе по югу шквалистое усиление ветра до 22 м/с.
Погода в Алтайском крае 23 июня
ночью:
- +12.+17 градусов, в северо-западных районах до +7,
- на большей части территории небольшой, местами умеренный и сильный дождь, гроза,
- ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с,
днем:
- +18… +23 градуса;
- на большей части территории небольшой, местами умеренный и сильный дождь, гроза,
- ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
Погода в Алтайском крае 24 июня
ночью:
- +5… +10 градусов,
- на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, гроза,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
днем:
- +19… +24 градуса;
- на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, гроза,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
Погода в Барнауле
22 июня:
- +27… +27 градусов,
- в конце дня небольшой дождь, гроза,
- ветер юго-западный, ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с, порывы до 15 м/с.
24 июня:
- +18… +20 градусов,
- небольшой, днем умеренный дождь, гроза,
- ветер западный, 5−10 м/с, порывы до 15 м/с.
24 июня:
- +19.+21 градус,
- временами небольшой дождь, днем гроза,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, порывы до 15 м/с.