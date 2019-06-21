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Жизнь

В Алтайском крае будут дождливые выходные и похолодание

Во второй половине дня 22 июня и 23 июня в Алтайском крае ожидаются дожди, местами ливни, грозы, град и усиление ветра до 22 м/с, сообщили в Алтайском ЦГМС.

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 22 июня

ночью:

  • +11.+16 градусов,
  • без осадков, в утренние часы местами туман,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с.

днем:

  • +26… +31 градус,
  • в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в предгорьях местами град,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с, при грозе по югу шквалистое усиление ветра до 22 м/с.

Погода в Алтайском крае 23 июня

ночью:

  • +12.+17 градусов, в северо-западных районах до +7,
  • на большей части территории небольшой, местами умеренный и сильный дождь, гроза,
  • ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с,

днем:

  • +18… +23 градуса;
  • на большей части территории небольшой, местами умеренный и сильный дождь, гроза,
  • ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Погода в Алтайском крае 24 июня

ночью:

  • +5… +10 градусов,
  • на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, гроза,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

днем:

  • +19… +24 градуса;
  • на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, гроза,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Погода в Барнауле

22 июня:

  • +27… +27 градусов,
  • в конце дня небольшой дождь, гроза,
  • ветер юго-западный, ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с, порывы до 15 м/с.

24 июня:

  • +18… +20 градусов,
  • небольшой, днем умеренный дождь, гроза,
  • ветер западный, 5−10 м/с, порывы до 15 м/с.

24 июня:

  • +19.+21 градус,
  • временами небольшой дождь, днем гроза,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, порывы до 15 м/с.
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