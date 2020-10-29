В Алтайском крае нашли более сотни нарушений на скотомогильниках

Один из них находится в Шипуновском района Проверяющие нашли нарушения ограждения объекта утилизации биологических отходов, вытяжной трубы, помещения для вскрытия трупов, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов, нет удобных подъездных путей и крышки биотермической ямы.
Аналогичные нарушения выявили в Заринске, Курьинском и Ребрихинском районах.
В Заринском районе организация, занимающаяся убоем скота, выбрасывала останки животных непосредственно на земельный участок за пределами территории предприятия.
«Всего прокурорами вскрыто более 100 нарушений закона в области обращения с отходами животноводства (биологическими отходами), в целях их устранения приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.