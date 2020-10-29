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Жизнь

В Алтайском крае нашли более сотни нарушений на скотомогильниках

Прокуроры нашли в Алтайском крае биотермические ямы (скотомогильники), которые не соответствуют требованиям ветеринарно-санитарных правил.

В хозяйстве "Радужный-2" гниют скотомогильники и расхищают здания
В хозяйстве "Радужный-2" гниют скотомогильники и расхищают здания
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Один из них находится в Шипуновском района Проверяющие нашли нарушения ограждения объекта утилизации биологических отходов, вытяжной трубы, помещения для вскрытия трупов, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов, нет удобных подъездных путей и крышки биотермической ямы.

Аналогичные нарушения выявили в Заринске, Курьинском и Ребрихинском районах.

В Заринском районе организация, занимающаяся убоем скота, выбрасывала останки животных непосредственно на земельный участок за пределами территории предприятия.

«Всего прокурорами вскрыто более 100 нарушений закона в области обращения с отходами животноводства (биологическими отходами), в целях их устранения приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

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