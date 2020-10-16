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Жизнь

В Алтайском крае нашли крупную партию сомнительной колбасы, а в хурме — калифорнийскую щитовку

Специалисты Россельхознадзора обнаружили партию колбасных изделий неизвестного происхождения. Продукты должны были отправиться на полки алтайских магазинов.

Колбаса.
Колбаса.
Анна Зайкова

«Сибирская продовольственная компания» легализовала 248 кг колбасных изделий без ветеринарных сопроводительных документов, а значит, обеспечить прослеживаемость продукции, установить ее качество и безопасность невозможно, рассказали в ведомстве.

Сомнительную колбасу изымут из оборота и в магазины она не поступит.

Также на 6 месяцев приостановили регистрацию предприятия в информационной системе «ВетИС».

13 октября в Центральная научно-методическую ветеринарную лабораторию поступил образец хурмы из партии общей массой 16,05 тонны. Ее привезли из Республики Узбекистан.

В хурме специалисты обнаружили карантинный объект, калифорнийскую щитовку, но зараженные плоды не представляют опасности для здоровья человека из-за короткого периода жизни личинок и ограниченной способности к передвижению.

Информацию об этом передали в управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

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