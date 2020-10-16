Специалисты Россельхознадзора обнаружили партию колбасных изделий неизвестного происхождения. Продукты должны были отправиться на полки алтайских магазинов.

«Сибирская продовольственная компания» легализовала 248 кг колбасных изделий без ветеринарных сопроводительных документов, а значит, обеспечить прослеживаемость продукции, установить ее качество и безопасность невозможно, рассказали в ведомстве.

Сомнительную колбасу изымут из оборота и в магазины она не поступит.

Также на 6 месяцев приостановили регистрацию предприятия в информационной системе «ВетИС».

13 октября в Центральная научно-методическую ветеринарную лабораторию поступил образец хурмы из партии общей массой 16,05 тонны. Ее привезли из Республики Узбекистан.

В хурме специалисты обнаружили карантинный объект, калифорнийскую щитовку, но зараженные плоды не представляют опасности для здоровья человека из-за короткого периода жизни личинок и ограниченной способности к передвижению.

Информацию об этом передали в управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.