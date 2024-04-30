Ранее стало известно, что в садоводстве «Геофизик» пропала 11-летняя Кристина. Она пропала 29 апреля, в тот же день волонтерам «ЛизаАлерт» удалось ее найти, сообщается в их Telegram-канале.

Девочка ушла из СНТ «Геофизик», которое находится в Первомайском районе, и не вернулась домой. Поиски затруднялись из-за плохих погодных условий: ливня и штормового ветра.

Вечером отряд опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, что девочка нашлась: «Найдена, жива! Благодарим семейную пару, которая не осталась равнодушной и помогла в поисках, а также всех участников поисковой операции».

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