30 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Алтайском крае нашли 11-летнюю девочку, которая пропала в садоводстве «Геофизик»

Ранее стало известно, что в садоводстве «Геофизик» пропала 11-летняя Кристина. Она пропала 29 апреля, в тот же день волонтерам «ЛизаАлерт» удалось ее найти, сообщается в их Telegram-канале.

Девочка ушла из СНТ «Геофизик», которое находится в Первомайском районе, и не вернулась домой. Поиски затруднялись из-за плохих погодных условий: ливня и штормового ветра.

Вечером отряд опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, что девочка нашлась: «Найдена, жива! Благодарим семейную пару, которая не осталась равнодушной и помогла в поисках, а также всех участников поисковой операции».

Ранее сообщалось, что в Новосибирске пропала дочь алтайского депутата.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
Фестиваль «Цветение маральника» – 2024
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость