В Алтайском крае нашли неизвестное озеро в форме метеоритного кратера

Сибирские ученые обнаружили в Алтайском крае неизученное озеро. Оно находится в Каменском районе и похоже на метеоритный кратер с водой, рассказали в фонде «Зеленый стандарт».

Сначала ученые Сибирского отделения РАН заметили озеро на космических снимках, готовясь к экспедиции в Караканский бор (Новосибирская область). Потом по имеющимся координатам специалисты смогли добраться до объекта.

Неизвестное ранее круглое озеро в Каменском районе. Фонд «Зеленый стандарт»

Возможно, что озеро образовалось в результате карстового процесса, поскольку в непосредственной близости на поверхность выходят известняки.

«В Сибири такое почти не встречается. Находки представляют большой интерес для науки и требуют серьезного изучения профильных специалистов», — пояснил доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории экологии и геоботаники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николай Лащинский.

Караканский бор — это преимущественно сосновый лес, расположенный в Ордынском, а также на части Искитимского и Сузунского районов Новосибирской области и Каменского района Алтайского края. Он возник на древних террасах Оби в постледниковое время.

Также этот бор называют лесным оазисом из-за исключительного биоразнообразия.