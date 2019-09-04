Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 сентября 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае нашли неизвестное озеро в форме метеоритного кратера

Сибирские ученые обнаружили в Алтайском крае неизученное озеро. Оно находится в Каменском районе и похоже на метеоритный кратер с водой, рассказали в фонде «Зеленый стандарт».

Неизвестное ранее круглое озеро в Каменском районе.
Неизвестное ранее круглое озеро в Каменском районе.
Фонд "Зеленый стандарт"

Сначала ученые Сибирского отделения РАН заметили озеро на космических снимках, готовясь к экспедиции в Караканский бор (Новосибирская область). Потом по имеющимся координатам специалисты смогли добраться до объекта.

Неизвестное ранее круглое озеро в Каменском районе.
Неизвестное ранее круглое озеро в Каменском районе.
Фонд «Зеленый стандарт»

Возможно, что озеро образовалось в результате карстового процесса, поскольку в непосредственной близости на поверхность выходят известняки.

«В Сибири такое почти не встречается. Находки представляют большой интерес для науки и требуют серьезного изучения профильных специалистов», — пояснил доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории экологии и геоботаники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николай Лащинский.

Караканский бор — это преимущественно сосновый лес, расположенный в Ордынском, а также на части Искитимского и Сузунского районов Новосибирской области и Каменского района Алтайского края. Он возник на древних террасах Оби в постледниковое время.

Также этот бор называют лесным оазисом из-за исключительного биоразнообразия.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость