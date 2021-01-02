В Алтайском крае нашли неизвестный ранее вид тропической бабочки.

Ученые обнаружили новый вид бабочек на территории Большого Алтая — Восточного Казахстана, Локтевского района Алтайского края и Кош-Агачского района Республики Алтай, сообщает пресс-служба Алтайского государственного университета.

Новый вид относится к семейству древоточцев (Cossidae) и назван Dyspessa ulgen по имени верховного божества алтайской мифологии — демиурга Ульгеня.

Это небольшая темная бабочка, летающая по ночам. Ее гусеницы развиваются на диких луках.

«Фауна древоточцев в России очень бедна — их всего 38 видов, поэтому находка нового вида из этой преимущественно тропической группы представляет большой интерес», —рассказал профессор АГУ, доктор биологических наук Роман Яковлев.

Профессор принимал непосредственное участие в исследовании нового вида. Соавторами стали его аспирант Святослав Князев, ученые из Зоологического института РАН и Санкт-Петербургского университета Назар Шаповал, Галина Куфтина и Алексей Машарский, а также энтомолог из Новосибирска Вадим Ивонин.

Само исследование опубликовано в авторитетном новозеландском журнале Zootaxa.