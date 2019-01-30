В Алтайском крае нашли пропавшую 14-летнюю девочку

Волонтеры написали, что девочка-подросток найдена и жива. Пользователей также поблагодарили за репосты. Подробности не сообщаются.
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14-летнюю девочку, которая пропала 23 января в Рубцовске, нашли, пишут в группе поискового отряда «Лиза Алерт».
Волонтеры написали, что девочка-подросток найдена и жива. Пользователей также поблагодарили за репосты. Подробности не сообщаются.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter