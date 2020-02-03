В Алтайском крае нашли убитого младенца

У малыша есть признаки насильственной смерти — травма головы.
Его 45-летнего отца взяли под стражу.
Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».
31 января в Бийске в одной из квартир жилого дома нашли тело 1,5-месячного мальчика, сообщили в СУ СКР по краю. По подозрению в убийстве задержали отца ребенка.
У малыша есть признаки насильственной смерти — травма головы.
Его 45-летнего отца взяли под стражу.
Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».
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