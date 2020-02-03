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Жизнь

В Алтайском крае нашли убитого младенца

31 января в Бийске в одной из квартир жилого дома нашли тело 1,5-месячного мальчика, сообщили в СУ СКР по краю. По подозрению в убийстве задержали отца ребенка.

Ребенок.
Ребенок.
СС0

У малыша есть признаки насильственной смерти — травма головы.

Его 45-летнего отца взяли под стражу.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

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