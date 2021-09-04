В Алтайском крае назначили единый день пособий на ребенка

Алтайское отделение Фонда социального страхования установило единую дату, в которую работающим жителям Алтайского края будет перечислено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Один из самых частых вопросов на горячей линии отделения ФСС: когда придет мое пособие на ребенка. По закону эта выплата производится соцстрахом с 1 по 15 число месяца.

Для удобства в Алтайском крае решили конкретизировать дату.

«Первая выплата, как и раньше, будет производиться в течение 10 дней с даты получения Фондом сведений от работодателя, а все последующие — 6 числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие. То есть пособие за август будет выплачено 6 сентября, пособие за сентябрь — 6 октября», — сообщила управляющая отделением Татьяна Петрова.

Если 6 число выпадет на выходной или нерабочий день, день перечислят в последний рабочий день перед выходным.

Получать пособие строго день в день будут те, кто указали в реквизитах номер карты МИР.

По номеру расчетного счета, к которому привязана карта МИР, средства будут зачислены банком в течение следующего рабочего дня, а о возможности получения почтового перевода необходимо узнавать в почтовом отделении.

«О сроках выплаты пособия в декабре отделение проинформирует жителей региона дополнительно. В течение уже нескольких лет в декабре мы выплачиваем детское пособие дважды — и за ноябрь, и за декабрь. Но решение о возможности двойной выплаты и в этом году будет приниматься в конце года», — отмечает Татьяна Петрова.

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