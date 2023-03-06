6 марта
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Жизнь

В Алтайском крае назначили единое пособие почти на 65 тыс. детей

Выплату в регионе уже получили 2 тыс. беременных женщин и 37 тыс. родителей, сообщают в мэрии Барнаула.

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

На сегодняшний день жителям региона в общей сложности выплатили 1,2 млрд рублей, в том числе почти 50 млн рублей — беременным женщинам.

В Алтайском крае пособие уже получили почти 65 тыс. детей. По предварительным прогнозам, мера поддержки охватит около 200 тыс. детей региона.

Выплату назначают тем семьям, чей доход меньше прожиточного минимума. Также она действует для беременных женщин, которые встали на учет до 12 недель.

Для получения меры поддержки жителям региона достаточно подать заявление через портал «Госуслуг», либо обратиться в МФЦ.

Напомним, что в феврале изменилась дата выплат на детей до трех лет.

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