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Жизнь

В Алтайском крае назначили нового военного комиссара

Военный комиссариат Алтайского края возглавил начальник бийского гарнизона, командир 61-ой зенитной ракетной бригады, полковник Марат Усманов. 12 августа с ним уже встретился глава региона Виктор Томенко, сообщили в правительстве края.

Марат Усманов.
Марат Усманов.
Скриншот "Бийское телевидение"

Губернатор и военный комиссар обсудили вопросы взаимодействия военкомата с краевыми и муниципальными органами власти.

Марат Усманов окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище и Военную академию войсковой противовоздушной обороны. С 1995 года проходит службу в подразделениях ВС РФ в Сибирском, Приволжско-Уральском и Центральном военных округах.

С 2017 года командовал 61-ой зенитной ракетной бригадой в Бийске.

До него с 2010 года должность военного комиссара Алтайского края занимал Сергей Катрашенко.

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