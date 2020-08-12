В Алтайском крае назначили нового военного комиссара

Губернатор и военный комиссар обсудили вопросы взаимодействия военкомата с краевыми и муниципальными органами власти.
Марат Усманов окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище и Военную академию войсковой противовоздушной обороны. С 1995 года проходит службу в подразделениях ВС РФ в Сибирском, Приволжско-Уральском и Центральном военных округах.
С 2017 года командовал 61-ой зенитной ракетной бригадой в Бийске.
До него с 2010 года должность военного комиссара Алтайского края занимал Сергей Катрашенко.