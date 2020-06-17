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Жизнь

+71. В Алтайском крае число заболевших коронавирусом превысило 3 тысячи человек

Алтайский край продолжает удерживать высокий процент выздоровевших от коронавирусной инфекции, но снижения количества новых случаев не наблюдается, заявили в оперштабе. За сутки выявили 71 заболевшего.

Пандемия коронавируса.
Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

На 17 июня в Барнауле зарегистрировали 42 новых случая заболевания COVID-19, в Рубцовске — 8, Бийске — 7, Алейске — 3, Новоалтайске — 3, Тальменском районе — 2, Шипуновском районе — 2, Славгороде — 1, Алтайском, Курьинском, Первомайском районах — по одному.

Общее число заболевших составляет 3 010 человек, в том числе 309 детей.

Всего выздоровело 1920 пациентов.

Тяжелобольных на сегодняшний день 45, на аппарате ИВЛ — 17.

За сутки зарегистрировали один смертельный случай, COVID-19 не отнесен к причинам смерти.

За весь период скончались — 43 взрослых, в том числе 22 случая от COVID-19, 18 случаев — иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

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